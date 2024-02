Fahndungserfolg der Ermittlergruppe 50 Autos aufgebrochen – Polizei fast mutmaßliches Täterduo (16/19) in Saarbrücken

Im Industriegebiet Südring waren sie unterwegs, lautet der Vorwurf. In erster Linie Wagen, die vor dem Autozulieferer ZF standen, wurden aufgebrochen. Aber eben nicht nur dort. Aus den Karossen ließen die Einbrecher mitgehen, was sie für sie nützlich war. Darunter Geld und Bankkarten. Die Fahnder gehen davon aus, dass ein und dieselben Täter für 50 Einbrüche verantwortlich zu machen sind. Allein in einer Nacht seien gleich 18 Autos geknackt worden. Dabei soll ein Schaden in „mittlerem fünfstelligen Bereich“ entstanden sein, wie es in einer Mitteilung heißt.