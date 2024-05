Ursache noch unbekannt Auto kracht auf der B41 bei Ottweiler in Ampelanlage – Fahrerin im Krankenhaus

Deshalb wurde die B41 zwischen den Einmündungen Bliesstraße/Linxweilerstraße und Augasse zeitweise gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke wieder befahrbar. Die Reparaturarbeiten an der Ampel sollen am Donnerstag beginnen. Die Fahrerin des Unfallwagens erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus St. Wendel gebracht.