Polizei sucht Zeugen und Geschädigte : Chaos-Fahrt in Schmelz endet am Poller: Autofahrer gefährdet Fußgänger, rammt Autos und Straßenlaternen

Schmelz Gleich mehrere Unfälle hat ein 28-Jähriger am Samstagnachmittag in Schmelz-Limbach verursacht. Dann fand seine chaotische Fahrt ein abruptes Ende. Was die Polizei bislang weiß.

Nach Angaben der Lebacher Polizei rammte er auf der Strecke zwischen Kloppstraße, L145 und Kirchenstraße ein geparktes Auto, eine Straßenlaterne eine Mauer und mehrere Poller. Dabei soll er auch noch auf die Gegenfahrbahn geraten sein und einen entgegen kommenden Fahrer zum Ausweichen gezwungen haben. Doch damit noch nicht genug: Laut Polizei Lebach konnten zudem zwei Fußgänger nur durch ein Ausweichmanöver in letzter Sekunde verhindern, angefahren zu werden.

Letztendlich rammte der 28-jährige Limbacher mit seinem Auto in der Kirchenstraße einen letzten Poller und kam zum Stehen. Der verletzte Fahrer wurde aus dem Auto geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.