„Spieser Landstraße“ : Autofahrer verletzt Rollerfahrer schwer und flüchtet

Bei St. Ingbert hat sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall ereignet. Auf der „Spieser Landstraße“ war ein Rollerfahrer unterwegs, als ein Auto von hinten ankam und den Rollerfahrer anfuhr.

In St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) hat ein Autofahrer einen Rollerfahrer bei einer Kollision schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto habe den Roller aus bisher unbekannten Gründen gegen 19:15 Uhr auf der "Spieser Landstraße" (L243) in Fahrtrichtung Spiesen von hinten gerammt, wie die Polizei am Montag mitteilt. Der schwer verletzte Rollerfahrer wurde ins Uniklinikum gebracht.