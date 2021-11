Nur knapp Unfällen entgangen : Sturzbetrunken mit dem Auto in Schlangenlinien durch Nalbach – jetzt ermittelt die Polizei

Nalbach Anderen Autofahrern ist es wohl zu verdanken, dass es am späten Samstagabend nicht zu folgenschweren Unfällen kam. Denn ein Nalbacher hatte sich gedacht, sich sturzbetrunken ans Steuer setzen zu müssen. Was er damit anrichtete, beschreibt die Polizei.

Alles andere als ein Kavaliersdelikt ist das, was ein Mann am späten Samstagabend, 27. November, in Nalbach anstellte. Dabei riskierte er nämlich, dass andere erheblich verletzt werden, wie die Saarlouiser Polizei am Sonntag meldet.