„Brand war in der Baustelle“ Auto geht auf der Grumbachtalbrücke auf der A6 in Flammen auf

Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt auf Anfrage der SZ mitteilt, ist am Freitag, 27. Oktober, gegen 17.20 Uhr ein Auto auf der A6 in Flammen aufgegangen. Der Motor des Wagens des 65-jährigen Mannes aus Sulzbach geriet während der Fahrt am Ende der Grumbachtalbrücke in Brand. „Der Brand war in der Baustelle. Deswegen konnte das Feuer nicht sofort gelöscht werden“, erklärte ein Sprecher der SZ.