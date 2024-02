Ungewöhnliche Erklärung Pizzaservice-Auto geklaut – Betrunkener (40) auf Fahrersitz verblüfft Polizei in Nohfelden

Zuvor hatte ein Pizza-Fahrer Alarm geschlagen. Dieser war Samstagmittag, 17. Februar, mit seinem Dienstwagen im Nofelder Ortsteil Türkismühle unterwegs, um Kunden zu beliefern. In der Eile stieg er aus, ließ den Motor laufen und huschte an die Haustür. In diesem Moment sah ein Täter seine Chance, sich den weißen Peugeot zu krallen.