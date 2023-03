Unglück auf A8 bei Perl Paar mit Baby rettet sich aus brennendem Auto – Pellinger Tunnel ist wieder frei

Immer wieder testen Feuerwehr und Polizei gemeinsam den Ernstfall: Was passiert, wenn es im Tunnel Pellinger Berg bei Perl (Landkreis Merzig-Wadern) brennt? Sind die Helfer schnell an der Unglücksstelle? Am Donnerstagabend, 30. März, kam es tatsächlich zu solch einem Zwischenfall.