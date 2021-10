Mehrstündiger Einsatz in Marpingen : Nach Knall: Junge Familie rettet sich aus brennendem Auto

Die Feuerwehr musste zu einem Autobrand ausrücken. (Symbolbild)

Marpingen Schreckmomente im Marpinger Ortsteil Alsweiler: Dort ist am Samstag ein Auto in Flammen aufgegangen. In dem Fahrzeug: Vater, Mutter und zwei kleine Kinder. Was genau passierte, schildert die Polizei.

Während der Fahrt ist ein Auto in Brand geraten, in dem eine junge Familie unterwegs war. Das hat in Marpingen-Alsweiler am Samstag, 30. Oktober, für einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz geführt.

Wie ein St. Wendeler Polizeisprecher berichtet, waren die Einsatzkräfte gegen 15.50 Uhr alarmiert worden. Kurz zuvor war der Vater, der am Steuer des Unglücksfahrzeugs saß, von Knallgeräuschen aus dem Motorraum aufgeschreckt worden. Der 32-Jährige und seine gleichaltrige Frau stoppten die Fahrt, retten sich und die beiden Söhne (3/6).

Als die Wehren zur Unfallstelle kamen, sollen bereits Flammen unter dem Wagen hervorgeschlagen haben. Die Helfer brauchten einige Zeit, um die Passage zu räumen. Bis 18.50 Uhr war die Tholeyer Straße gesperrt.