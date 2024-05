Richtung Luxemburg Auto brennt auf der A8 bei Neunkirchen – Strecke weiterhin gesperrt

Die Unfallstelle befindet sich in einem Bereich, in dem die Autobahn-Gesellschaft derzeit eine Großbaustelle vorbereitet. An einigen Stellen sind bereits Absperrungen aufgestellt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da der Fahrer rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnte, als er das Feuer bemerkte. Spezialisten vor Ort prüfen, ob Sprit oder andere Flüssigkeiten aus dem Unfallwagen in den Kanal gelangt sind, und das Landesumweltamt (Lua) wurde eingeschaltet.#