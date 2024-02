Vollsperrung Auto brennt auf A 1 bei Tholey komplett aus – kilometerlanger Stau

Tholey · Auf der A 1 brannte am Freitagabend in der Nähe der Ausfahrt Tholey ein Auto lichterloh. Die Autobahn wurde in Richtung Trier voll gesperrt, sodass ein kilometerlanger Stau entstand. Mittlerweile ist der Brand gelöscht und die Fahrbahn wieder frei.

Symbolbild. Foto: dpa/Jan Woitas