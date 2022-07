Am frühen Donnerstagmorgen : Aus der Kurve geflogen: Motorradfahrer (18) stirbt nach Unfall in Dillingen

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Saarlouis/Dillingen In Dillingen ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein erst 18 Jahre alter Motorradfahrer prallte gegen einen Baum. Jetzt ermittelt die Polizei.

Tragischer Unfall am frühen Donnerstagmorgen (28. Juli): Gegen 2.25 Uhr ist in Dillingen in der Berliner Straße ein erst 18 Jahre alter Motorradfahrer aus Saarlouis bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 18-Jährige mit seiner Kawasaki in der Berliner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte in einem angrenzenden Waldstück gegen einen Baum.

„Von einem Funkstreifenkommando der Polizeiinspektion Saarlouis wurden nach dem Eintreffen an der Unfallstelle sofortige Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die zunächst erfolgreich waren und zur Stabilisierung durch den Rettungsdienst führten“, teilte ein Sprecher der Polizei in Saarlouis am Morgen mit.

Der junge Mann erlag jedoch nur wenige Stunden später im Saarbrücker Winterberg-Klinikum seinen schweren Verletzungen. Das Motorrad wurde durch den Unfall total beschädigt.