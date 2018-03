später lesen Blaulicht Audi beschädigt und abgehauen Teilen

Ein Unbekannter hat am Sonntag in der Zeit zwischen 9.30 und 10 Uhr einen blauen Audi A 5 beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in St. Wendel abgestellt. Nach Angaben der Polizei, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.