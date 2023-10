Auto der Täter möglicherweise mit Saarlouiser Kennzeichen Brutaler Angriff auf Autofahrer in Zweibrücken – Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend, 16. Oktober, ist ein Autofahrer Opfer einer brutalen Attacke geworden. Gegen 22.45 Uhr war der 32-Jährige von der Autobahn kommend in Richtung Zweibrücken-Wattweiler unterwegs, als er hinter sich ein sehr dicht auffahrendes Fahrzeug bemerkte. In Höhe des Waldfriedhofs überholte der Pkw und zwang den 32-Jährigen durch Abbremsen zum Anhalten.