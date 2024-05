Attacke in Neunkirchen-Wiebelskirchen Nach Evakuierung aus Wohnhaus – Bewohner (28) prügelt auf Feuerwehrmann (51) ein

Gas-Alarm in Neunkirchen-Wiebelskirchen am Mittwochabend, 8. Mai: Daraufhin hat die Feuerwehr ein Wohnhaus geräumt. Doch das schien einem Bewohner überhaupt nicht zu gefallen. Er griff einen Helfer an und verletzte ihn dabei so sehr, dass dieser ins Krankenhaus musste. Das berichtet ein Sprecher der Polizei in der Kreisstadt.