Hornissennest stürzt vom Baum Wieder asiatische Hornissen aufgetaucht – Alarm in Saarbrücken wegen aggressiver Insekten (mit Fotos)

Darum dürfen Nester der fremden Art zerstört und die Tiere getötet werden. Damit soll eine Ausbreitung eingedämmt werden. So vernichtete der Lua-Fachmann an Ort und Stelle in der Kirchstraße das Hornissennest. Gleichzeitig ging es den herumfliegenden Insekten an den Kragen. Nach Polizeiauskunft seien so wohl bis zu 90 Prozent des Volkes umgebracht worden.