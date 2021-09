Rettungshubschrauber-Einsatz wegen Arbeitsunfall : Gasflasche explodiert in Püttlingen – Drei Arbeiter verletzt, einer mit schweren Verbrennungen (mit Bildergalerie)

Update Püttlingen Rettungskräfte sind bei einem Einsatz in Püttlingen. Dort sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Arbeitsunfall in der Püttlinger Marktstraße an der dortigen Bushaltestelle sind am heutigen Donnerstag (16. September) drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtet, soll eine Gastflasche explodiert sein. Zu den Umständen des Unglücks ist bislang nicht mehr bekannt.

Kranke Hündin an Tankstelle in Dudweiler ausgesetzt

Mutmaßliche Hundehalterin meldet sich bei Polizei : Kranke Hündin an Tankstelle in Dudweiler ausgesetzt

Nach ersten Berichten sollen zwei Arbeiter leicht, einer schwerer verletzt worden sein. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 16 zum Klinikum auf dem Winterberg in Saarbrücken geflogen. Das Opfer soll schwere Verbrennungen erlitten haben. Ob die Blessuren lebensgefährlich sind, ist unklar. Möglicherweise stehe ein Weitertransport in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen oder Mannheim an. Ermittler sind am Unfallort.