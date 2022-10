Fahndung wegen Unfallflucht : Polizei entdeckt rein zufällig professionelle Cannabis-Plantage in Merziger Wohnung

Polizei entdeckt zufällig Cannabis-Plantage in Merziger Wohnung. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Merzig Die Polizei war in Merzig-Silwingen einer Frau auf der Spur, weil sie nach einem Unfall einfach abgehauen sein soll. Als sie bei ihr in der Wohnung auftauchten, entdeckten sie Cannabis in Hülle und Fülle. Und das war nicht alles.

Eher zufällig sind Polizisten auf Drogen in großen Mengen gestoßen. Demnach waren die Ermittler eigentlich in ganz anderer Sache unterwegs, als sie von dem Zufallsfund überrascht wurden.

Nach Informationen eines Polizeisprechers waren seine Kollegen am Sonntag, 30. Oktober, zu einer Frau unterwegs, die sich nach einem Verkehrsunfall aus dem Staub gemacht haben soll, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als sie gegen 14 Uhr bei ihr zuhause im Stadtteil Silwingen auftauchten und die Gesuchte die Tür öffnete, rochen die Beamten was.

Polizei entdeckt in der Wohnung professionelle Cannabis-Plantage

Der Geruch von Cannabis stieg ihnen in die Nase. Als sie dann die Wohnung inspizierten, entdeckten sie eine Cannabis – und zwar gleich eine ganze Plantage. Demnach soll es sich um 18 Pflanzen von jeweils 60 Zentimeter Höhe gehandelt haben.

Zudem hatte die 36-Jährige jede Menge professionelles Equipment für den Anbau, wie der Polizeisprecher auf SZ-Anfrage berichtet. So stellten sie neben den Drogen-Pflanzen fünf Zelte, Belüftungen und Beleuchtungen sicher. Des Weiteren beschlagnahmten sie bereits getrocknete Pflanzen „in nicht geringen Mengen“, wie es dazu heißt.