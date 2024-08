Polizei gibt Tipps zum Eigenschutz Saarländerin verliert mehrere Hunderttausend Euro durch Anlagebetrüger

In Zeiten von Bitcoin, Ethereum und Co. sind die Menschen immer offener dafür, ihr Geld in neuartige Kryptowährungen zu investieren oder unbekanntere Trading-Plattformen auszuprobieren. Diese Neugier wurde einer Saarländerin nun zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilt, wurde die über 40-Jährige zwischen März und Juli zum Opfer von Anlagebetrug.