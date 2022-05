Erneuter Eklat bei Fußballspiel : Nur eine Woche nach Schlägerei auf Fußballfeld– jetzt Attacke auf Schiedsrichter in Losheim-Waldhölzbach

Nach einer Freundschaftsbegegnung am Sonntagnachmittag musste der Unparteiische ins Krankenhaus. Ein Spieler soll ihn angegriffen haben. Was die Polizei bislang herausfand.

Eigentlich war für den 29. Spieltag in der Kreisliga B Merzig-Wadern eine Begegnung zwischen der zweiten Mannschaft der SG Rappweiler/Waldhölzbach und dem FC Düppenweiler II angesetzt. Doch diese Partie wurde abgesagt. Daraufhin trafen am Sonntagnachmittag, 29. Mai, der Gastgeber in Losheim-Waldhölzbach auf SV Erbringen. Um 13.15 Uhr war Anpfiff des Freundschaftsspieles.

Wie der Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage am Abend berichtet, habe sich die Mannschaft schon von dem Fußballer getrennt. Das soll der Trainer in einem Telefonat der Polizei mitgeteilt haben.

Erst eine Woche zuvor war es in Weiskirchen-Thailen zu einem Eklat gekommen. Am Sonntag, 22. Mai, hatten sich Spieler ebenfalls bei einer Freundschaftspartie zwischen SF Thailen und 1. FC Fitten in die Haare bekommen. Da pfiff der Schiedsrichter in der 57. Minute die Begegnung ab. Ein 19-jähriger aus Thailen musste wegen einer schweren Kopfverletzung nach Lebach ins Krankenhaus.