Nach irreführendem Notruf Angriff auf Polizei in Neunkirchen – Mann (27) aus Schiffweiler verbringt Nacht in Zelle

Die ganze Sache ins Rollen gebracht hatte am Freitagnachmittag, 19. Juli, eine Anzeige in Schiffweiler. Dort soll ein Mann die Ermittler alarmiert haben, nachdem ihm gewaltsam ein Mobiltelefon geklaut worden sei. Das war kurz nach 15 Uhr. Fahnder seien sofort an den Tatort gekommen und suchten nach dem Täter.