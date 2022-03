Flucht mit Fahrrad : Mann greift Passanten am Hauptbahnhof Saarbrücken mit Pfefferspray an und droht mit Messer

Mann greift Passanten am Hauptbahnhof Saarbrücken mit Pfefferspray an und droht mit Messer

Saarbrücken In Saarbrücken ist am Montagabend ein Mann verletzt worden. Ihm wurde Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der Täter versuchte noch mit dem Fahrrad zu flüchten.

Ein 37-Jähriger hat am Montagabend in Saarbrücken gegen 23 Uhr einen Mann angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Hauptbahnhof. Demnach sprühte der Täter Pfefferspray ins Gesicht des Mannes und bedrohte ihn mit einem Messer. Ein Zeuge der Tat rief die Polizei an.