Fiese Masche : Angebliche Kindesentführung in Saarlouis macht auf Facebook die Runde – das steckt dahinter

Saarlouis Auf Facebook wird eine schockierende Meldung über eine angebliche Kindesentführung in Saarlouis verbreitet. Der geteilte Link verbreitet jedoch nicht nur falsche Infos, sondern ist sogar gefährlich.

„Entführtes Kind beim Familieneinkauf in Saarlouis! [VIDEO]“ So ist ein Link betitelt, der am gestrigen Dienstag unter anderem in einer Facebook-Gruppe für Aufsehen sorgte, in der normalerweise Veranstaltungstipps, Stadtansichten von Saarlouis und ähnliches geteilt werden. Der Schock war bei vielen Nutzern groß, die diese Nachricht natürlich schnell verbreiten wollten, damit der Fall bekannt wird und das Kind gefunden wird. Nur wenig später weist ein Nutzer in der Gruppe darauf hin: Die „Meldung über ein angeblich entführtes Kind ist nur ein Lockmittel, um an die Facebook-Logindaten zu kommen.“ Doch da ist der Link schon weit verbreitet. Wer kein Mitglied in dieser Gruppe ist, aber den Link im Profil eines Bekannten entdeckt, weiß nichts von der Warnung und verbreitet ihn weiter. Und so weiter und so fort. Mittlerweile ist der Link gut 4000 mal geteilt worden.