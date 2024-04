Polizistenmörder Andreas S. erneut vor Gericht „Das Verfahren hier ist eine reine Farce, Steuergeldverschwendung“

Für Andreas S. ist „das Berufungsverfahren hier eine reine Farce, Steuergeldverschwendung“. Der im November rechtskräftig wegen Mordes an einem 29-jährigen Polizeioberkommissar und einer 24-jährigen Polizeianwärterin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteilte musste sich am Dienstag wieder vor einem Gericht verantworten. Diesmal vor dem Landgericht in Saarbrücken. Die 12. Strafkammer unter dem Vorsitz von Richterin Cornelia Klam verhandelte eine Berufung der Staatsanwaltschaft.