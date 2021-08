Vorfall am Saarbrücker Hauptbahnhof : Frau verletzt Polizistinnen mit Bissen und Tritten und wird noch am gleichen Tag verurteilt

Saarbrücken Die Bundespolizei wurde zuvor am Hauptbahnhof Saarbrücken auf die 38-Jährige aufmerksam. Noch am gleichen Tag fällte das Amtsgericht Saarbrücken das Urteil in dem Fall.

Eine 38-jährige Frau hat in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Polizistinnen mit Bissen und Tritten verletzt. Beamte der Bundespolizei wurden zuvor am Saarbrücker Hauptbahnhof auf die Frau aufmerksam und wollten eine Personenkontrolle durchführen. Die 38-Jährige konnte sich dabei allerdings nicht ausweisen.

Um die Identität der Unbekannten festzustellen, wurde die Frau daraufhin von der Polizei mit auf die Dienststelle genommen. Bei der Untersuchung dort leistete die 38-Jährige dann massiven Widerstand gegen die durchsuchenden Polizistinnen. Zwei Bundespolizistinnen wurden dabei durch Tritte und Bisse leicht verletzt. Die Frau spuckte zudem mehrfach in die Richtung der Beamtinnen.

Die 38-Jährige erhielt in der Folge zwei Strafanzeigen: Einmal wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und einmal wegen unerlaubter Einreise aufgrund des Fehlens der erforderlichen aufenthaltslegitimierenden Dokumente.

Kurios: Noch am Nachmittag desselben Tages fällte das Amtsgericht Saarbrücken das Urteil gegen die Frau. Sie wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 110 Tagessätzen zu je 10 EUR und somit insgesamt 1.110 EUR verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.