Polizei fahndet Geschicktes Ablenkungsmanöver durch zwei Trickdiebinnen bei Aldi in Blieskastel

Zuerst sollen die Frauen auf ihr späteres Opfer in der Abteilung für Hochprozentiges gestoßen sein. Dort sprachen die beiden die Einkäuferin an. Wenig später spielte sich eine ähnliche Szene etwas weiter bei Obst und Gemüse ab. All das ereignete sich so gegen 17.15 Uhr. Dann verschwanden die Unbekannten.