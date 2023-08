Unnötiger Feuerwehr-Einsatz Mann löst Alarm am Hauptbahnhof in Saarbrücken ohne Grund aus – wie teuer das für ihn werden könnte

Saarbrücken · Aus Jux und Tollerei mal eben so Feueralarm auslösen – das ist nach Angaben der Polizei am Hauptbahnhof in Saarbrücken geschehen. Der mutmaßliche Täter wurde erwischt. Was ihm nun droht.

30.08.2023, 13:00 Uhr

Die Bundespolizei hat einen Mann gefasst, der für blinden Alarm gesorgt haben. (Archivaufnahme) Foto: BeckerBredel

Feueralarm am Hauptbahnhof in Saarbrücken: Deswegen hat am späten Dienstagabend, 29. August, die Berufsfeuerwehr ausrücken müssen. Allerdings waren die Helfer grundlos dorthin geordert worden.