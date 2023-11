Telefon steht nicht mehr still Nach Aktenzeichen XY: Zahlreiche Hinweise zum Betrugsfall aus Neunkirchen

In der TV-Sendung am Mittwochabend, 8. November, berichtete Rudi Cerne nun davon, dass es sich nach Ansicht der Ermittler um eine bundesweit agierende Bande handeln soll. In wechselnder Besetzung tauche sie auf. Die Aufnahmen aus einem Fahrstuhl, der die beiden auch in Neunkirchen aufgetauchten Frauen zeigen sollen, entstanden in Hanau. Damit waren sie in Hessen ebenfalls unterwegs, um ihren hinterlistigen Geschäften nachzugehen.