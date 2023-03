TV-Sendung Erstochener Rollstuhlfahrer aus Sulzbach – Aktenzeichen XY enthüllt neue Details der Tat

Die Tat ereignete sich in Sulzbach in der Nähe des Knappschaftsklinikums. Das Opfer Lothar Senz lebte erst wenige Jahre in dieser Gegend. Er sei am Vormittag im Eiscafé Adria und nachmittags am Ravanusaplatz gesehen worden. Der Rollstuhlfahrer galt als einsam, soll keine Freunde gehabt haben. In der ZDF-Sendung wurde zudem gezeigt, dass seine Mutter erst zwei Jahre zuvor gestorben war. Sie soll ihm eine größere Summe Geld hinterlassen haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter davon wusste. Senz galt als kontaktfreudig, sprach Leute bewusst an.