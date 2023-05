Nach Feuerwehr-Großeinsatz Chemikalie verletzt vier Putzfrauen an Ottweiler Schule – erste Hinweise der Polizei auf Ursache

Ottweiler · Das Unglück mit einer Chemikalie an der Anton-Hansen-Gemeinschaftsschule in Ottweiler hat auch Auswirkungen am Tag danach: Der Unterricht fällt aus. Unterdessen gibt es auch Informationen zu den Opfern.

24.05.2023, 11:07 Uhr

ABC-Alarm an der Anton-Hansen-Schule in Ottweiler 13 Bilder Foto: Brandon Lee Posse

Über Stunden hat sich ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitätern hingezogen, nachdem in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen) ABC-Alarm ausgelöst worden war. Unterdessen geht die Spurensuche weiter, was das Unglück auslöste. Die Ermittler haben erste Hinweise darauf, wie ein Sprecher auf SZ-Anfrage berichtet. Hier geht es zur Bilderstrecke: ABC-Alarm an der Anton-Hansen-Schule in Ottweiler