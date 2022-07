Großkontrolle auf der Autoban : Mann fährt mit Kind im Auto unter Drogeneinfluss durch Rettungsgasse

Saarbrücken Bei einer Autobahn-Großkontrolle hat die Saar-Polizei auf der A 8 zahlreiche Verstöße festgestellt. Mehrere Personen fielen durch Alkohol- und Drogenkonsum auf.

Die saarländische Polizei hat am vergangenen Samstag, 2. Juli, an der Autobahn A 8 auf dem Rastplatz Kutzhof in Fahrtrichtung Saarlouis eine Kontrollstelle eingerichtet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war das Ziel sowohl die Verkehrssicherheit auf Autobahnen in den Blick zu nehmen als auch mögliche Straftaten zu erkennen, bei denen die Täter die Autobahn als Reiseroute nutzen.