Vier Fahrzeuge beteiligt A623 nach schwerem Unfall lange Zeit gesperrt – mehrere Personen teils schwer verletzt

Der Unfall passierte gegen 15.30 Uhr, etwa 300 Meter vor der Anschlussstelle Herrensohr, als ein 37-jähriger Autofahrer ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte. Ein von hinten herannahendes Auto eines 27 Jahre alten Mannes, welches nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde, konnte seine Geschwindigkeit nicht rechtzeitig reduzieren und krachte in das Heck des überholenden Wagens. Hierdurch wurde das Fahrzeug des 37-Jährigen zunächst in die Leitplanke in der Fahrbahnmitte geschoben und prallte anschließend gegen einen Baum am Straßenrand. Das Fahrzeug des 27-Jährigen kollidierte mit einem Straßenschild und zwei Bäumen.