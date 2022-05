Vollsperrung der A623 : Schwerer Unfall auf der A623: Motorradfahrer stirbt – Autobahn gesperrt

Bei Dudweiler hat sich am Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Derzeit ist die A623 voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Auf der A623 bei Dudweiler hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Einsatz- und Lagezentrale der Polizei auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilte, kollidierte gegen 17:40 Uhr ein Motorradfahrer mit einem BMW.

Die Strecke ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Der Rettungshubschrauber Christoph 16 ist im Einsatz, denn der Motorradfahrer hat sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen - und verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei war der Mann unter dem Pkw eingeklemmt.

Der Fahrer des anderen BMW stehe noch unter Schock. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die A623 wird deshalb in Richtung Friedrichsthal noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. Der Verkehr wird über die Ausfahrt Fischbach-Herrensohr abgeleitet. Die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken soll so schnell wie möglich wieder freigegeben werden.