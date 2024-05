Langer Stau Ausweichmanöver für Feuerwehr auf A620 führt zu schwerem Unfall

Ein Autofahrer versuchte einem Feuerwehrwagen Platz zu machen, doch dieser Versuch endete in einem Unfall auf der A620 in Saarbrücken. Die Auswirkungen auf den Verkehr in Richtung Homburg waren beträchtlich. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Mann verletzt, während Aufräumarbeiten erforderlich waren, um die Fahrbahn wieder freizugeben.