Unfall am Sonntagabend : BMW brennt auf Stadtautobahn in Saarbrücken – Polizei sperrt A620

Wegen eines brennende Autos war die A620 in Saarbrücken am Sonntagabend gesperrt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Saarbrücken Starker Rauch und brennender Diesel auf der Fahrbahn haben dazu geführt, dass die Polizei am späten Sonntagabend die A620 in Saarbrücken abriegeln musste. Was zu dem Unglück geführt hat.

Zu Verkehrsproblemen ist es am späten Sonntagabend, 26. Februar, in Saarbrücken gekommen. Denn wegen des Brandes eines Autos auf der A620 musste die Strecke an er Bismarckbrücke in beide Richtungen gesperrt werden.

Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Montag berichtet, war ein BMW in Flammen aufgegangen. Die Berufsfeuerwehr musste anrücken, um den Brand in den Griff zu bekommen. Der gesamte Einsatz dauerte bis gegen 23 Uhr.

Autofahrer schlagen Flammen aus der Motorhaube entgegen

Zunächst hatte der Fahrer gegen kurz vor 21 Uhr Gestank in seinem Wagen bemerkt, wie der Behördensprecher meldet. Er habe seinen Kombi, mit dem er in Richtung Saarlouis unterwegs war, sofort auf den Standstreifen abgestellt.

Er stieg aus, um nach dem Rechten zu sehen. Er habe dazu die Motorhaube geöffnet, aus der ihm schon gleich Flammen entgegengeschlagen sein sollen. Dem 30-Jährigen sei nicht viel Zeit geblieben, um ein paar persönliche Dinge aus dem Fahrzeug zu retten.

Noch bevor die Wehrleute an der Unglücksstelle eintrafen, habe der 3er-BMW völlig gebrannt. Zunächst sollen Polizisten die Stadtautobahn rund um die Stelle in Richtung Saarlouis abgeriegelt haben. Doch wegen des dichten Rauches sei die Sicht für Fahrer in beide Richtungen erheblich beeinträchtigt worden.

Darum entschlossen sich die Beamten, auch die andere Fahrbahnseite nach Homburg abzuriegeln. Zudem hatte sich brennender Diesel in Richtung Mittelleitplanke ausgebreitet und drohte, die Gegenseite zu erreichen.

Trotz des raschen Einsatzes sei von dem Auto nicht mehr als der Metallrahmen übrig geblieben, heißt es seitens der Polizei. Die Feuerwehr hatte mit Löschschaum versucht zu retten, was zu retten ist. Doch einen Totalschaden am Auto vermochte sie nicht zu verhindern.

Polizei hat erste Hinweise auf Ursache für den Brand

Es dauerte noch eine Weile, bis die Strecke gereinigt war und freigegeben wurde. Flüssigkeiten aus dem Unfallwagen mussten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei aus St. Ingbert-Rohrbach wegschaffen. Zudem war Schaum bei Minusgraden auf der Fahrbahn gefroren.

Während bereits nach etwa einer halben Stunde in Richtung Homburg der Verkehr nach Homburg wieder floss, mussten sich Verkehrsteilnehmer, die nach Saarlouis und weiter unterwegs waren, länger gedulden. Erst gegen 23 Uhr gab die Polizei diesen Abschnitt frei.