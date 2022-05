A620 nach Unfall voll gesperrt : Lkw stürzt von Autobahn-Brücke und geht in Flammen auf – Fahrer stirbt (mit Fotos)

Lkw stürzt von Autobahn-Brücke und geht in Flammen auf – Fahrer stirbt (mit Fotos)

Update Auf der A620 hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Laster stürzte von einer Brücke und fing Feuer. Der Fahrer konnte sich nicht mehr retten.

Ein Kipplaster ist auf der Autobahn A 620 zwischen Völklingen und Wadgassen am Mittwochnachmittag (18.5.2022, 16:10 Uhr) von der Fahrbahn abgekommen, durch die Leitplanke gebrochen und von einer Brücke acht bis zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der mit Schotter beladene Laster landete dabei auf den darunter liegenden Gleisen. Diese gehörten allerdings zu einer stillgelegten Bahnstrecke.

Mögliche Verbindung zu Saarbrücker Fall: Diebe stehlen Schmuck aus Bankschließfächern in Mainz

Öffentlichkeitsfahndung : Mögliche Verbindung zu Saarbrücker Fall: Diebe stehlen Schmuck aus Bankschließfächern in Mainz

Der LKW fing sofort Feuer. Nach ersten Informationen der Saarbrücker Zeitung konnte sich der Fahrer nicht mehr rechtzeitig aus dem Führerhaus befreien und starb noch an der Unfallstelle. Angabe zur Unfallursache konnte die Polizei am späten Abend noch nicht machen.

Die A 620 war rund um die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen zunächst gesperrt. Nachdem ein Statiker hinzugezogen wurde, sei die Autobahn in Richtung Saarbrücken am Abend wieder freigegeben worden. Der Lastwagen müsse mit einem Kran geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher.