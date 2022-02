A620 in Fahrtrichtung Saarbrücken : Alkoholeinfluss: Autofahrer kracht bei Wallerfangen in Leitplanke und setzt Fahrt als Geisterfahrer fort

Alkoholeinfluss: Autofahrer kracht bei Wallerfangen in Leitplanke und setzt Fahrt als Geisterfahrer fort

A620 in Fahrtrichtung Saarbrücken

Saarlouis Am Donnerstagnachmittag endete die Alkoholfahrt eines 50-jährigen Autofahrers auf der A620 verhältnismäßig glimpflich. Bei Wallerfangen prallte er mit seinem Wagen in die Mittelleitplanke und setzte die Fahrt anschließend als Geisterfahrer fort.

Gegen 15.10 Uhr am Donnerstagnachmittag war der 50-Jährige aus Saarlouis mit seinem Wagen auf der A620 in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Wallerfangen prallte er mit seinem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke. Das Auto drehte sich um 180 Grad. Anschließend fuhr er als Geisterfahrer circa 300 Meter in Richtung Luxemburg weiter. Über die Auffahrt Wallerfangen verließ er schließlich die Autobahn. Laut Polizei wurde der mutmaßliche Unfallfahrer durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer nach Verlassen der Autobahn verfolgt. Er alarmierte auch die Polizei.