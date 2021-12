Zwischen Primstal und Braunshausen : Geisterfahrt am Montagabend auf der A 1 geht glimpflich aus – Polizei bittet um Hinweise

Nonnweiler-Primstal Auf der A1 zwischen Primstal und Braunshausen ist am Montagabend eine Fahrt in die falsche Richtung glimpflich ausgegangen. Was bisher bekannt ist.

Ein noch unbekannter Geisterfahrer hat einem 23-jährigen Autofahrer am späten Montagabend (20. Dezember) gegen 23.15 Uhr einen ziemlich großen Schrecken eingejagt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilte, kam dem 23-Jährigen auf der A 1 in Fahrtrichtung Trier zwischen den Anschlussstellen Primstal und Braunshausen ein Falschfahrer, der auf der mittleren Fahrspur fuhr, entgegen.

„Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Entgegenkommende ganz auf den Seitenstreifen ausweichen“, teilte ein Polizeisprecher mit. Kurz darauf wendete der Geisterfahrer dann aber seinen Wagen und fuhr in richtiger Fahrtrichtung weiter in Richtung Trier.

Bei dem Auto des Falschfahrers soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls sowie andere Geschädigte werden zu Hinweisen auf den noch unbekannten Geisterfahrer und zu dessen Fahrzeug gebeten.