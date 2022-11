Bizarrer Fall : Strecke blockiert: Nackter Fahrer sitzt betrunken nach Unfall auf A1 vor seinem Lkw – weitere Erkenntnisse der Polizei

Update Nonnweiler Komplett blockiert war die A1 bei Nonnweiler am späten Samstagabend. Grund war ein Unfall mit einem Lastwagen. Der Fahrer entblößte sich danach. Als die Polizei sich um ihn kümmern wollte, rastete der Mann aus.

Ein Aufsehen erregender Unfall auf der A1 zwischen Nonnweiler-Primstal und Tholey-Hasborn hat am Samstagabend, 12. November, für eine mehrstündige Sperrung der Autobahn in Richtung Saarbrücken gesorgt. Doch der Crash war nicht das, was für die meiste Aufmerksamkeit sorgte, wie ein Polizeisprecher in St. Wendel am Sonntagvormittag berichtet.