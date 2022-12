Richtung Saarbrücken : Auto auf A1 lichterloh in Flammen: Kleinwagen brennt bei Tholey komplett aus

Am Silvestermorgen wurde die Feuerwehr-Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg per Notruf über ein brennendes Auto auf der A1 bei Tholey informiert.

Auf der A1 zwischen Tholey und Eppelborn stand ein Kleinwagen am Samstagmorgen, 31. Dezember, in Vollbrand. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, soll gegen 5.24 Uhr die Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg per Notruf alarmiert worden sein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Auto lichterloh. Das Auto stand auf einem Rastplatz in Fahrtrichtung Saarbrücken.