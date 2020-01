Unter falschem Vorwand : Ältere Frau wird Opfer von zwei Trickdieben

St. Ingbert Unter dem Vorwand, kurz ihre Toilette nutzen zu wollen, haben sich zwei junge Frauen Zugang zu der Wohnung einer 83-Jährigen in St. Ingbert verschafft. Dort stahlen sie der älteren Dame ihren gesamten Schmuck.

Eine 83-Jährige ist in St. Ingbert das Opfer eines Drickdiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelten bei der 83-Jährigen am Donnerstag, 23. Januar, zwischen 17 und 17.30 Uhr zwei junge Frauen an der Haustür. Mit dem Vorwand, kurz die Toilette nutzen zu wollen, sollen sich die beiden Täterinnen Zugang zur der Wohnung in der Straße Ober der Trift verschafft haben.