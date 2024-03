Polizei sucht Zeugen 82-Jährige bei Handtaschenraub in Saarbrücken verletzt

In der Gutenbergstraße in Alt-Saarbrücken wurde am heutigen Nachmittag gegen 17.20 Uhr eine 82-Jährige überfallen. Ein bislang unbekannter Täter entriss ihr die Handtasche, die Dame stürzte hierdurch zu Boden und wurde verletzt. Während der Täter in einem vermutlich schwarzen Peugeot 3008 mit französischem Kennzeichen flüchtete, musste die Frau mit einem Rettungswagen ins Saarbrücker Klinikum gebracht werden.