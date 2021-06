Tödlicher Verkehrsunfall : 66-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Unfall zwischen Völklingen und Überherrn

Der Mann wurde am Mittwochabend leblos in einem Waldstück neben seinem Motorrad aufgefunden.

Auf der L 279 zwischen Überherrn und Völklingen-Lauterbach ist es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 66-jähriger Motorradfahrer starb.

Der Mann wurde gegen 17.25 Uhr leblos neben seinem Motorrad liegend in dem dortigen Waldstück von einem Radfahrer gefunden. Laut Polizei befuhr der 66-Jährige zuvor die L 279 aus Überherrn kommend in Richtung L 165. 250 Meter nach Passieren der Zufahrt zum Warndtweiher stürzte der Mann am Eingang einer Rechtskurve und kam etwa zehn Meter von der Fahrbahn entfernt zum Liegen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.