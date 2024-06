Polizei sucht Zeugen 61-Jähriger bei Unfall in Wadgassen lebensgefährlich verletzt

Am Samstag ist gegen 18.25 Uhr in Wadgassen ein 61-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach sei der Mann mit einem 125er-Motorrad auf der Provinzialstraße in Wadgassen unterwegs gewesen, als er mit dem Auto einer 27-Jährigen zusammenstieß.