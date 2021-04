Keine Lust auf Kontrolle : Radfahrer fährt Polizeibeamtin um

15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Nach einem Polizeiskandal in München wurden Beamte vom Dienst suspendiert oder versetzt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Luisenthal Ein 50-jähriger Fahrradfahrer hat am Dienstag in Völklingen-Luisenthal eine Polizistin absichtlich überfahren. Die 29-Jährige wurde dadurch so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte, teilte die Polizei mit.