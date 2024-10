Sachbeschädigung Fünf Autos beim Merziger Viezfest demoliert – Mittelklasse-Limousine geklaut

Merzig · In der Nacht von Samstag auf Sonntag, als in der Merziger Innenstadt das Viezfest gefeiert wurde, sind fünf Autos in einem Parkhaus stark beschädigt worden. Zudem wurde eine Mittelklassen-Limousine gestohlen.

08.10.2024 , 08:56 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder