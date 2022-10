44-Jähriger stirbt durch Stichverletzung : Tötungsdelikt in Güdingen: Warum die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl gegen den mutmaßliche Täter erlässt

Update Güdingen In der Nacht zu Mittwoch eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in Güdingen. Ein Mann wird tot aufgefunden. Am Donnerstag wird das Obduktionsergebnis veröffentlicht – ein Haftbefehl gegen den 69-Jährigen, der als mutmaßlicher Täter gilt, wird nicht erlassen.

Im Fall des tödlichen Nachbarschaftsstreits in Güdingen wird die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl beantragen. Das bestätigte der Sprecher der Saarbrücker Staatsanwaltschaft, Mario Krah, auf SZ-Anfrage. „Ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wurde nicht gestellt, weil nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen nicht der dringende Verdacht einer rechtswidrigen Tat besteht“, erklärt Krah.

Aufgrund der äußeren Tatumstände wird das Ermittlungsverfahren nur wegen des Verdachts des Totschlags geführt. „Wobei im Fokus der weiteren Ermittlungen auch die Beantwortung der Frage stehen wird, ob auch ein entsprechender Tötungsvorsatz des Beschuldigten anzunehmen ist“, erläutert Krah. Ergebnisse erster Ermittlungen deuten demnach darauf hin, dass der 69-Jährige in Notwehr gehandelt haben könnte. Dafür spreche laut Krah die Schilderung des Tathergangs durch den beschuldigten 69-Jährigen und das Ergebnis der Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin in Homburg zu Feststellungen von Gewalteinwirkungen sowohl beim Geschädigten als auch beim Beschuldigten. „Im Ergebnis besteht gegenwärtig jedenfalls kein dringender Tatverdacht“, sagt Krah abschließend.

Tötungsdelikt in Güdingen: Obduktionsbericht liegt seit Donnerstag vor

Am Morgen lag der Abschlussbericht zur Obduktion an der Rechtsmedizin in Homburg vor. Wie die Polizei bestätigte, wurde der 44-Jährige erstochen. Der 69-Jährige, befand sich am Morgen noch wegen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus. Er sei mittlerweile ansprechbar. Bei ihm wurden Verletzungen im Kopfbereich festgestellt, die vermutlich von Schlägen stammen.

Auslöser für den Streit war offenbar eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Güdingen. Die Auseinandersetzung wurde den Beamten gegen 0.15 Uhr gemeldet. Nach SZ-Informationen beschwerte sich der 69-Jährige über ruhestörenden Lärm durch den 44-jährigen Nachbarn und eine weitere Person. Der Sicherheitsdienst des Anwesens in der Güdinger Irgenhöhe wurde daraufhin eingeschaltet und wies den 44-Jährigen auf die Beschwerde hin. In der Folge sollen der 44-Jährige und sein Bekannter zu dem 69-Jährigen an die Tür gegangen sein, woraufhin eine körperliche Auseinandersetzung entbrannte.

Weitere Details zum möglichen Tötungsdelikt in Güdingen bekannt

Laut Informationen von Anwohnern sollen die beiden Männer mit Messern aufeinander losgegangen sein. Das Treppenhaus habe demnach „einem Schlachtfeld“ geglichen, überall sei Blut auf dem Boden und den Wänden. Die Polizei bestätigte, dass sich die beiden Männer gegenseitig verletzten. Der 44-Jährige erlitt eine tödliche Stichverletzung im Bereich des Brustkorbs. Auch der 69-Jährige wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Kopf- und Nackenbereich auf.

Trotz Erstversorgung durch Anwohner verstarb der 44-Jährige in der Folge nach SZ-Informationen noch im Treppenhaus nach erfolgloser Reanimation. Die mögliche Tatwaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. Der 69-Jährige wurde mit seinen schweren Verletzungen in das Caritas-Klinikum auf dem Saarbrücker Rastpfuhl eingewiesen.