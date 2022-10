Öffentlichkeitsfahndung : 44-jähriger Dirk Altmaier vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Wadgassen Seit dem 12. Oktober wird ein 44-jähriger Mann vermisst. Die Polizei Saarlouis sucht nach Hinweisen.

Seit Mittwochnachmittag, 12. Oktober, wird der 44-jährige Dirk Altmaier vermisst. Das teilte die Polizei in Saarlouis in der vergangenen Nacht mit. Er wurde zuletzt gegen 15 Uhr an diesem Tag in Wadgassen-Friedrichweiler gesehen.