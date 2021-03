Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren : 42-Jähriger bemalt in Luistenthal 118 Steine mit Wachsmalstiften

Luisenthal Mit Wachsmalstiften hat ein 42-Jähriger in Luisenthal einzelne Steine einer Gabionenwand angemalt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen am Freitagnachmittag beobachtet, wie der Mann am Saarleinpfad in Höhe des Anwesens Straße des 13. Januar 118 Farbschmierereien anbrachte.