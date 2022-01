Freudenburg : 35-Jähriger Fahrer prallt mit grauem BMW gegen Baum

Freudenburg Am Sonntagabend kam es um kurz nach 21 Uhr zu einem schweren Unfall auf der L 133 zwischen Freudenburg und Kollesleuken.

Durch den Unfall wurde der Mann schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geliefert. Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 133 voll gesperrt.